Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Note 9S. Эта модель отличается от представленных ранее Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max лишь незначительными деталями. Но пробежаться по характеристикам новинки все-таки стоит.
Redmi Note 9S оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ (2280×1080 пикселей). Дисплей покрыт защитой Corning Gorilla Glass 5, которая переходит и на заднюю панель. Сбоку расположены сканер отпечатков, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъем.
Под капотом чипсет Snapdragon 720G, а также 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти вкупе с вариантами встроенной памяти на 64 ГБ или 128 ГБ. Память можно расширить путем добавления microSD на 256 ГБ.
В Redmi Note 9S установлена камера из четырех датчиков - одного 48-мегапиксельного, а также трех датчиков на 8, 5 и 2 мегапикселя соответственно. Фронтальная камера представляет из себя датчик на 16 мегапикселей. В ней, собственно, и есть основное отличие Redmi Note 9S от Redmi Note 9 Pro.
Смартфон оснащен аккумулятором объемом 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
Redmi Note 9S будет доступен на мировом рынке за 249$ (20 000 руб.) для варианта 4GB + 64GB, а версия 6GB+128GB будет доступна за 279$ (22 000 руб.). Модели будут доступны впервые для мирового рынка 7 апреля.
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