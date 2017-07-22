Процессоры AMD Ryzen 4000 на микроархитектуре Zen 3 можно ожидать в продаже уже в октябре текущего года, как и появления видеокарт Radeon RX Navi 2X, основанных на графическом процессоре AMD с архитектурой RDNA 2. Об этом сегодня сообщили несколько инсайдеров. Официальная же презентация новой продукции AMD запланирована на август-сентябрь.
Процессоры AMD Ryzen 4000 для ПК основаны на микроархитектуре Zen 3, которая принципиально отличается от Zen 2 сразу в нескольких аспектах - это улучшенная энергоэффективность и тактовая частота. При этом они по-прежнему сохранят совместимость с существующими материнскими платами.
Если говорить о графическом процессоре на RDNA 2, то он будет отличаться от видеокарт на архитектуре прошлого поколения гораздо большей производительностью и аппаратной поддержкой технологии трассировкой лучей. Так что геймеры должны с нетерпением ожидать выхода новых Radeon RX Navi 2X, которые просто обязаны составить конкуренцию топовым продуктам NVIDIA.
Примечательно, что новые процессоры и видеокарты AMD будут представлены одновременно, потому как компания хочет, чтобы пользователи сразу же могли собирать ПК на основе всей высокопроизводительной линейки продуктов с новой архитектурой.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".