Компания Intel объявила о разработке нейроморфной вычислительной системы под названием Pohoiki Springs, содержащей эквивалент порядка 100 млн нейронов. Система предназначена для разработки комплексных нейроморфных алгоритмов в лаборатории INRC (Intel Neuromorphic Research Community).
Система выполнена на базе 768 нейроморфных процессоров Intel Loihi и содержит 8 плат по 96 чипов, плюс три программируемых матрицы Arria 10 FPGA с соответствующей интерфейсной обвязкой. Система помещается в стандартной 5-полочной стойке (5U), её энергопотребление не превышает 300 Вт.
Сто миллионов нейронов, «вмещающихся» в системе Pohoiki Springs, примерно эквивалентны числу нейронов в мозге небольшого животного - такого как, например, крот или хомяк. Для сравнения: человеческий мозг содержит порядка 86 млрд нейронов. Для их моделирования пришлось бы применить примерно 650 тысяч нейрочипов Loihi.
Разработка нейроморфных процессоров Intel Loihi началась в 2017 году. По аналогии с мозгом, архитектура чипа эмулирует передачу электрических импульсов разных уровней между электронными аналогами нейронов, при этом процесс обмена импульсами данных примерно сравним с принципом работы искусственной нейронной сети. Каждый чип Intel Loihi содержит 128 тысяч электронных эквивалентов нейронов.
Для максимальной имитации структуры мозга архитектура Loihi использует технику максимального параллелизма, с перекрестными связями «многие со многими» и асинхронной передачей сигналов. Такой принцип нельзя сравнить с архитектурой традиционных акселераторов искусственного интеллекта - вроде, например, Habana Labs, недавно приобретенного Intel, которые хорошо работают с большими данными.
Нейроморфные системы на базе чипов Loihi полезны там, где необходима обработка отдельных образцов данных в режиме реального времени с наименьшей задержкой и минимальным расходом энергии. В то же время, акселераторы глубокого машинного обучения и нейроморфные системы могут работать вместе, комплементарно дополняя возможности друг друга для решения задач различных типов.
По словам разработчиков, в настоящее время разработка нейрочипов и вычислительных нейросистем пока что далека от коммерциализации. Процессоры Loihi и решения на их основе предназначены, главным образом, для разработки новых нейронных алгоритмов, особенностей аппаратной и программной платформы нейроморфных систем.
Наиболее перспективной сферой для внедрения нейроморфных компьютернов в настоящее время называют системы обработки данных с видеокамер для самодвижущихся автомобилей, где требуется мгновенная реакция по изменению визуальной информации, и где чрезвычайно критично энергопотребление.
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