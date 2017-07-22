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Смарт-кольца Oura могут стать оружием в битве с коронавирусом

24 марта 2020, 09:38



Около 2000 сотрудников скорой медицинской помощи в Сан-Франциско отслеживают свою температуру и другие жизненно важные показатели с помощью смарт-колец Oura в попытке ограничить распространение COVID-19.

Смарт-кольца Oura могут стать оружием в битве с коронавирусом


Производитель колец Oura вместе с учеными-медиками планируют провести анализ данных, собранных с помощью колец, чтобы разработать алгоритм, который позволит выявить признаки коронавируса на ранних стадиях течения болезни. Исследователи обратились к еще 150 тысячам пользователей смарт-колец для сбора данных.

Смарт-кольцо Oura сложно назвать устройством, которое может в точности предсказать начало заболевания. Они действительно измеряют температуру тела, частоту сердечных сокращений и другие показатели. И благодаря сбору этих показателей и анализу данных можно разработать алгоритм, с помощью которого можно было бы с большей вероятностью обнаружить ранние симптомы вируса.



Уже есть первые прецеденты, которые говорят о том, что идея может сработать. Благодаря кольцу Oura финский менеджер заметил, что его температура была выше нормы, а частота сердечных сокращений и дыхания была немного повышена. При этом он чувствовал себя нормально, но все же решил сдать тесты на COVID-19, которые в итоге дали положительный результат.



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