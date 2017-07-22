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Анонс Biostar FX9830M: материнская плата со встроенным кулером и процессором AMD Bristol Ridge

24 марта 2020, 10:39





Biostar анонсировала материнскую форм фактора micro-ATX, получившую название FX9830M. Новинка имеет черный цвет и оснащена встроенным процессорным кулером. Сердце материнской платы - это четырехядерный процессор AMD FX-9830P с тактовой частотой до 3 ГГц и встроенным графическим процессором Radeon R7 с тактовой частотой 900 МГц.

Анонс Biostar FX9830M


Материнка Fx9830m имеет два слота оперативной памяти DDR4 с максимально возможным объемом оперативки до 32 ГБ. Для хранения данных есть четыре разъема SATA III и один порт M. 2 PCIe 3.0 x2, что позволяет устанавливать как PCIe, так и SATA-накопители.

Анонс Biostar FX9830M


Контроллер Realtek RTL8111H FX9830M обеспечивает подключение к интернету, но есть только один порт Gigabit Ethernet. Аудиокарта ALC887 (также от Realtek) поддерживает 7.1-канальный звук. Кроме того, материнская плата предоставляет три 3,5-мм аудиоразъема для подключения аудиоустройств. На оборотной стороне FX9830M также расположены два порта PS/2, один порт HDMI, один порт VGA, два порта USB 3.2 Gen 1 и два порта USB 2.0.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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