Biostar анонсировала материнскую форм фактора micro-ATX, получившую название FX9830M. Новинка имеет черный цвет и оснащена встроенным процессорным кулером. Сердце материнской платы - это четырехядерный процессор AMD FX-9830P с тактовой частотой до 3 ГГц и встроенным графическим процессором Radeon R7 с тактовой частотой 900 МГц.
Материнка Fx9830m имеет два слота оперативной памяти DDR4 с максимально возможным объемом оперативки до 32 ГБ. Для хранения данных есть четыре разъема SATA III и один порт M. 2 PCIe 3.0 x2, что позволяет устанавливать как PCIe, так и SATA-накопители.
Контроллер Realtek RTL8111H FX9830M обеспечивает подключение к интернету, но есть только один порт Gigabit Ethernet. Аудиокарта ALC887 (также от Realtek) поддерживает 7.1-канальный звук. Кроме того, материнская плата предоставляет три 3,5-мм аудиоразъема для подключения аудиоустройств. На оборотной стороне FX9830M также расположены два порта PS/2, один порт HDMI, один порт VGA, два порта USB 3.2 Gen 1 и два порта USB 2.0.
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