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Чипсет Kirin 820 5G легко обошёл свежую игровую платформу Snapdragon 765G

24 марта 2020, 11:31


Буквально вчера мы уже писали о превосходстве нового чипсета Kirin 820 5G над такими флагманскими платформами, как Kirin 980 и Snapdragon 855. А теперь в сети появились результаты тестов этой SoC в популярном бенчмарке AnTuTu. И эти результаты выглядят не менее впечатляюще.

Чипсет Kirin 820 5G легко обошёл свежую игровую платформу Snapdragon 765G


Появившийся в листинге AnTuTu смартфон Honor 30S на чипсете Kirin 820 смог набрать свыше 100 тысяч баллов в тесте CPU, больше 116 тысяч баллов в тесте GPU, 66 886 - в тесте памяти и 61 788 - UX. А общий результат этой SoC оказался на уровне 375 270 баллов.

Чипсет Kirin 820 5G легко обошёл свежую игровую платформу Snapdragon 765G


Показанные им результаты выглядят особенно интересно на фоне того, что Kirin 820 5G оказался заметно производительнее свежей игровой платформы Snapdragon 765G. Причем преимущество разработки Huawei выглядит практически абсолютным, и Kirin 820 5G опережает Snapdragon 765G во всех тестах, кроме UX.




Кроме того, Kirin 820 5G предсказуемо оказался быстрее прошлогоднего предшественника этой платформы - Kirin 810. А вот обойти флагманскую Kirin 980 ему так и не удалось. Хотя тестирование новой SoC в бенчмарке Geekbench показало, что ей это вполне по силам.

При сравнении производительности Honor 30S на базе Kirin 820 с другими чипсетами использовались смартфоны Redmi K30 5G (Snapdragon 765G), Honor V20 (Kirin 980) и Nova 6 SE (Kirin 810). Если же говорить о ключевых характеристиках Honor 30S, то, по данным бенчмарка, в смартфоне установлены 8 Гбайт ОЗУ, 128 Гбайт флеш-памяти, дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и операционная система Android 10.



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