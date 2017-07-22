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Анонс Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition: мощные флагманы за небольшие деньги

24 марта 2020, 11:55


Бренд Redmi наконец-то представил новый дуэт флагманских смартфонов Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition. Большая часть их особенностей была обнародована ещё до анонса, но, как выяснилось, Redmi всё-таки удалось сохранить в тайне некоторые ключевые сильные стороны флагманов.

Анонс Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition


Как и предполагалось, за производительность новых смартфонов отвечает флагманский чипсет Snapdragon 865 с интегрированным 5G-модемом. Он сочетается с быстрой оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью стандарта UFS 3.1. Фронтальная камера новинок выдвигается из их верхней грани и имеет 20-Мп разрешение.

Анонс Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition


На тыльной панели обоих смартфонов находятся четыре камеры, вписанные в круглый модуль. Это основная 64-Мп камера с 1/1.7" сенсором Sony IMX686 с 0,8-мкм пикселями и поддержкой электронной и оптической стабилизации, широкоугольная 13-Мп камера и 2-Мп сенсор глубины. Роль четвёртого сенсора в Redmi K30 Pro выполняет 5-Мп макро-камера, а в случае с Redmi K30 Pro Zoom Edition используется 8-Мп телефото-камера с фокусным расстоянием 50 мм, 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом и 4-осевой стабилизацией изображения.

Анонс Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition


Удивительно, но Redmi не поддался тренду по увеличению частоты обновления экранов смартфонов. Установленный в Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition AMOLED-дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма при Full HD+ разрешении и характеризуется поддержкой HDR10+, пиковой яркостью 1200 нит и скромной частотой обновления 60 Гц.




Оба смартфона оснащаются экранным сканером отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, многофункциональным NFC-чипом и 3,5-мм аудиоразъёмом. Они защищены от воды по стандарту IP53, поддерживают технологию Game Turbo 3.0 и комплектуются аккумулятором ёмкостью 4700 мАч с функцией 33-Вт быстрой зарядки. В качестве операционной системы используется Android 10 с надстройкой MIUI 11.

Redmi K30 Pro появится в продаже в версиях с 6/128, 8/128 и 8/256 Гбайт памяти по цене $423, $480 и $522 соответственно (33 400, 37 900 и 41 200 рублей). Redmi K30 Pro Zoom Edition можно будет купить в вариантах с 8/128 и 8/256 Гбайт памяти и ценником $535 и $564 (42 200 и 44 500 рублей). Приём предзаказов на смартфоны стартует 27 марта.



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