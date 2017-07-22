РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Redmi Smart TV Max 98: умный телевизор с громадным экраном

24 марта 2020, 13:09





Xiaomi сегодня представила сразу несколько продуктов, включая смартфон Redmi K30 Pro. Но внимания также заслуживает новый умный телевизор бренда под названием Redmi Smart TV Max 98 с громадным экраном и приличной стоимостью, который будет по карману не каждому.

Анонс Redmi Smart TV Max 98


Redmi Smart TV Max имеет 98-дюймовый экран с разрешением 4K UHD. Для лучшего понимания, размер экрана почти достигает размера стандартного стола для настольного тенниса. Широкая цветовая гамма и охват цветов (NTSC) на уровне 85 процентов наряду технологией динамической компенсации качества изображения (MEMC) делают картинку на экране поистине великолепной.

Анонс Redmi Smart TV Max 98


Под капотом чипсет на 12-нм техпроцессе, а также 4 ГБ оперативной и 64 встроенной памяти. Redmi Smart TV Max 98 появится в продаже 9 апреля 2020 года за цену в 2825$ (222 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс Hisense 85U9E: 8K-телевизор с двумя экранами и ИИ-функциями
  • Анонс ColorEdge CS2740: 4К-монитор для художников и дизайнеров
  • Анонс Philips 346P1CRH: универсальный изогнутый монитор с док-станцией USB-C
  • Acer представила быстрые игровые мониторы Predator с частотой обновления 240 Гц
  • Анонс MSI Optix MAG273 и MAG273R: бюджетные мониторы для киберспортсменов

    • следующая новость
    Valve, Microsoft и HP вместе работают над новой VR-гарнитурой

    предыдущая новость
    Анонс Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition: мощные флагманы за небольшие деньги

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 марта, 2020

    Vivo отменила презентации всех новых продуктов

    Анонс OPPO A31: стильный бюджетник с большим дисплеем

    Анонс Samsung Galaxy A31: смартфон средней ценовой категории с восьмиядерным чипсетом и объемной батареей

    Computex перенесли на конец сентября

    Анонс DeepCool MATREXX 55 PWM 2F: корпус для ПК со стальной сеткой вентиляции

    Valve, Microsoft и HP вместе работают над новой VR-гарнитурой

    Анонс Redmi Smart TV Max 98: умный телевизор с громадным экраном

    Анонс Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition: мощные флагманы за небольшие деньги

    Чипсет Kirin 820 5G легко обошёл свежую игровую платформу Snapdragon 765G

    Анонс Biostar FX9830M: материнская плата со встроенным кулером и процессором AMD Bristol Ridge

    Смарт-кольца Oura могут стать оружием в битве с коронавирусом

    Intel представила нейроморфный компьютер со 100 млн нейронов

    23 марта, 2020

    Слухи: процессоры AMD Ryzen 4000 на микроархитектуре Zen 3 появятся уже в октябре

    Xiaomi анонсировала Redmi Note 9S

    Слухи: технологические компании просят перенести Computex 2020

    Слухи: Xiaomi планирует перевыпустить Xiaomi Mi 6 с новыми характеристиками

    Анонс ZTE Axon 11 5G: невероятно тонкий 5G-смартфон на Snapdragon 765G

    Lexar анонсировала три новые NM-карты для телефонов Huawei

    5-ядерный Intel Core i5-L15G7 оказался намного слабее Snapdragon 8cx в тестах

    Процессоры Intel Rocket Lake-S получат графику Xe и шину PCIe 4.0

    ССЫЛКИ