Xiaomi сегодня представила сразу несколько продуктов, включая смартфон Redmi K30 Pro. Но внимания также заслуживает новый умный телевизор бренда под названием Redmi Smart TV Max 98 с громадным экраном и приличной стоимостью, который будет по карману не каждому.
Redmi Smart TV Max имеет 98-дюймовый экран с разрешением 4K UHD. Для лучшего понимания, размер экрана почти достигает размера стандартного стола для настольного тенниса. Широкая цветовая гамма и охват цветов (NTSC) на уровне 85 процентов наряду технологией динамической компенсации качества изображения (MEMC) делают картинку на экране поистине великолепной.
Под капотом чипсет на 12-нм техпроцессе, а также 4 ГБ оперативной и 64 встроенной памяти. Redmi Smart TV Max 98 появится в продаже 9 апреля 2020 года за цену в 2825$ (222 000 руб.).
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