Valve, Microsoft и HP вместе работают над новой VR-гарнитурой
24 марта 2020, 14:06
На Steam появился ролик, знаменующий скорый выпуск новой VR-гарнитуры от HP под названием Reverb G2. Известно, что она разработана при поддержке Valve и Microsoft.
Если верить тизеру, то будущая гарнитура должна стать новым стандартом в VR, и способна обеспечить захватывающий опыт виртуальной реальности своим пользователям. При этом она будет удобной по сравнению с предыдущей версией.
В любом случае, грядущий девайс должен стать преемником нашумевшей модели Reverb, которая считает одной из лучших VR-гарнитур в том, что касается качества изображения. Главным недостатком гарнитуры является ее цена - около 650$ (52 000 руб.), что все же дороговато для рядового пользователя, учитывая тот факт, что качественных игр для VR не так уж и много.
Громкие заявления HP о более высоком качестве HP Reverb G2 вряд ли могут давать надежду на то, что цена новой гарнитуры будет ниже. Скорее наоборот. С другой стороны индустрия потихоньку начинает выпускать действительно стоящие продукты для VR (например Half-Life: Alyx). Так что, возможно, сейчас самое подходящее время для выхода нового VR-устройства.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".