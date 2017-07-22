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Valve, Microsoft и HP вместе работают над новой VR-гарнитурой

24 марта 2020, 14:06



На Steam появился ролик, знаменующий скорый выпуск новой VR-гарнитуры от HP под названием Reverb G2. Известно, что она разработана при поддержке Valve и Microsoft.

Valve, Microsoft и HP вместе работаю над новой VR-гарнитурой


Если верить тизеру, то будущая гарнитура должна стать новым стандартом в VR, и способна обеспечить захватывающий опыт виртуальной реальности своим пользователям. При этом она будет удобной по сравнению с предыдущей версией.

В любом случае, грядущий девайс должен стать преемником нашумевшей модели Reverb, которая считает одной из лучших VR-гарнитур в том, что касается качества изображения. Главным недостатком гарнитуры является ее цена - около 650$ (52 000 руб.), что все же дороговато для рядового пользователя, учитывая тот факт, что качественных игр для VR не так уж и много.



Громкие заявления HP о более высоком качестве HP Reverb G2 вряд ли могут давать надежду на то, что цена новой гарнитуры будет ниже. Скорее наоборот. С другой стороны индустрия потихоньку начинает выпускать действительно стоящие продукты для VR (например Half-Life: Alyx). Так что, возможно, сейчас самое подходящее время для выхода нового VR-устройства.



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