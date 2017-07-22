DeepCool сегодня выпустила корпус для ПК MATREXX 55 PWM 2F, главная особенность которого - это наличие стальной воздушной сетки, благодаря которой передним вентиляторам легче впускать воздух для охлаждения системы.
Новый DeepCool MATREXX 55 PWM 2F имеет по одному предустановленному вентилятору спереди и сзади. Как отмечают в компании, эти вентиляторы более качественные, чем в прежних версиях этой линейки корпусов, а также имеют более высокий срок службы.
В остальном этот корпус идентичен, выпущенному ранее MATREXX 55 Mesh 4F, где можно разместить материнские платы форм-фактора E-ATX, а также видеокарты длиной до 37 см. В нем также есть два 3,5-дюймовых отсека для накопителей, в каждый из которых можно установить 2,5-дюймовые диски.
Спереди корпуса можно установить три 140 мм вентилятора, а два дополнительных вентилятора 140 мм можно установить спереди.Размер корпуса составляет 440 x 210 x 480 мм, а его вес 6,6 кг.
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