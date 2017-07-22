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Анонс DeepCool MATREXX 55 PWM 2F: корпус для ПК со стальной сеткой вентиляции

24 марта 2020, 17:25





DeepCool сегодня выпустила корпус для ПК MATREXX 55 PWM 2F, главная особенность которого - это наличие стальной воздушной сетки, благодаря которой передним вентиляторам легче впускать воздух для охлаждения системы.

Анонс DeepCool MATREXX 55 PWM 2F


Новый DeepCool MATREXX 55 PWM 2F имеет по одному предустановленному вентилятору спереди и сзади. Как отмечают в компании, эти вентиляторы более качественные, чем в прежних версиях этой линейки корпусов, а также имеют более высокий срок службы.

Анонс DeepCool MATREXX 55 PWM 2F


В остальном этот корпус идентичен, выпущенному ранее MATREXX 55 Mesh 4F, где можно разместить материнские платы форм-фактора E-ATX, а также видеокарты длиной до 37 см. В нем также есть два 3,5-дюймовых отсека для накопителей, в каждый из которых можно установить 2,5-дюймовые диски.

Анонс DeepCool MATREXX 55 PWM 2F


Спереди корпуса можно установить три 140 мм вентилятора, а два дополнительных вентилятора 140 мм можно установить спереди.Размер корпуса составляет 440 x 210 x 480 мм, а его вес 6,6 кг.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".

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