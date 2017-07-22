Запланированная на начало июня в Тайбэе, Computex уже несколько десятилетий является одной из крупнейших в мире технологических выставок, и многие ожидали, что вопрос переноса мероприятия в связи с пандемией коронавируса рано или поздно будет поднят.
На этой неделе сразу несколько крупных технологических компаний, постоянно участвующих в мероприятии, предложили перенести выставку на более поздний срок. И вот, организаторы наконец сдались, сообщив сегодня, что Computex будет проведена с 28 по 30 сентября.
Судя по всему, на решение организаторов выставки также повлиял резкий всплеск заболевания в Тайвани, где за последние дни выявили еще несколько десятков заболевших коронавирусом. По словам чиновников, все новые случаи заболевания были привезены в страну из-за рубежа и нет никаких сомнений в том, что 120 000 человек, которые посещают шоу каждый год, только усугубят распространение вируса.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".