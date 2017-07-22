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Computex перенесли на конец сентября

24 марта 2020, 18:44





Запланированная на начало июня в Тайбэе, Computex уже несколько десятилетий является одной из крупнейших в мире технологических выставок, и многие ожидали, что вопрос переноса мероприятия в связи с пандемией коронавируса рано или поздно будет поднят.

Computex перенесли на конец сентября


На этой неделе сразу несколько крупных технологических компаний, постоянно участвующих в мероприятии, предложили перенести выставку на более поздний срок. И вот, организаторы наконец сдались, сообщив сегодня, что Computex будет проведена с 28 по 30 сентября.

Судя по всему, на решение организаторов выставки также повлиял резкий всплеск заболевания в Тайвани, где за последние дни выявили еще несколько десятков заболевших коронавирусом. По словам чиновников, все новые случаи заболевания были привезены в страну из-за рубежа и нет никаких сомнений в том, что 120 000 человек, которые посещают шоу каждый год, только усугубят распространение вируса.



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