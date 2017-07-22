Samsung продолжает радовать поклонников выпуском новых моделей смартфонов. Всего несколько дней назад миру были представлены Samsung Galaxy A41 и Galaxy M21, а теперь настала очередь смартфона средней ценовой категории Samsung Galaxy A31.
Samsung Galaxy A31 имеет 6,4-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ . Под капотом смартфона восьмиядерный чипсет, однако в пресс-релизе компании не было указано его название. Тем не менее, ранее утверждалось, что это должен быть процессор Helio P65 MediaTek.
Как и многие телефоны Samsung, выпущенные в этом году, Galaxy A31 также имеет прямоугольный модуль камеры с четырьмя датчиками - это датчик на 48 мегапикселей и широкоугольный объектив на 8 мегапикселей, а также два датчика по 5 мегапикселей каждый.
Новинка оснащена батареей емкость 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Телефон работает на операционной системе Android 10.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".