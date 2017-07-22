Сегодня Samsung анонсировала свой Galaxy A31, а вот теперь и OPPO представил бюджетный смартфон с похожим названием модели - OPPO A31. Новинка обладает современным компактным дизайном и оснащена неплохой камерой, а стоит при этом скромные 11 990 рублей.
OPPO A31 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1600×720 пикселей) и технологией защиты зрения. Размеры экрана позволяют насладиться просмотром кино и играми.
Камера смартфона состоит из нескольких датчиков - это один 12-мегапиксельный датчик и два датчика по 2 мегапикселя. В смартфоне реализован режим Dazzle Color, который настраивает цвет фото на уровне каждого пикселя с помощью специального алгоритма. Фронтальная камера смартфона оснащена датчиком на 8 мегапикселей и способна определить пол и возраст фотографируемых.
Под капотом восьмиядерный чипсет Helio P35 MTK6765 с тактовой частотой 2.3ГГц и оперативная память на 4 ГБ. Встроенная память варьируется от 64 до 128 ГБ, которую можно увеличить добавив карту памяти на 256 ГБ. Устройство имеет аккумулятор емкость 4230 мАч.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".