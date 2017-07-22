Поклонники смартфонов Vivo с нетерпением ждут 3 апреля, когда должен быть представлен Vivo V19, однако теперь стало известно, что ждать придется еще долго. Компания сегодня объявила, что переносит презентацию всех новых продуктов на неопределенный срок из-за продолжающейся эпидемии коронавируса в мире, и в Индии в частности. В компании также отметили, что теперь все силы будут направлены на борьбу с распространением вируса.
Согласно заявлению, сделанному Vivo, компания теперь сосредоточит свое время и ресурсы на усилиях по оказанию помощи больным коронавирусом в Индии. Производитель планирует раздавать медицинские маски врачам и другим медработникам. Жителям Индии Vivo советует самоизолироваться дома.
Смартфон Vivo V19 изначально планировали представить 26 марта, а затем эту дату перенесли на 3 апреля. Известно, что смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 730G, а также оперативной и встроенной памятью на 8 ГБ и 128 ГБ соответственно. Для бесконтактных платежей предусмотрен модуль NFC, а камера состоит из четырех датчиков, один из которых на 48 мегапикселей. Примечательно, что ночной режим предусмотрен и для фронтальной камеры Vivo V19.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".