Мобильные видеокарты Nvidia GeForce Super покажут не позднее 2 апреля
25 марта 2020, 09:19
Мы прекрасно знаем, что выход первых ноутбуков на процессорах Intel Comet Lake-H ожидается 2 апреля. Эта дата была подтверждена уже несколькими независимыми источниками. Но, похоже, у новых ноутбуков может быть ещё одна интересная особенность, и, как минимум, некоторые из них получат пока не анонсированные мобильные видеокарты Nvidia GeForce Super.
По крайней мере, именно об этом говорят авторитетные китайские источники, утверждающие, что уже 2 апреля компания Mechrevo представит новые игровые ноутбуки серии Z3, одной из ключевых особенностей которых станут новейшие мобильные видеокарты Nvidia GeForce Super на графических процессорах Turing. А это означает, что презентация новых видеокарт пройдёт не позднее 2 апреля.
Первые слухи о мобильных Nvidia GeForce Super появились ещё в прошлом году. Предполагается, что в новую серию войдут пять моделей видеокарт. Младшими из них станут GTX 1650 Ti и GTX 1660 (Super?) с 4 Гбайт памяти GDDR6. А следом за ними расположатся RTX 2060, RTX 2070 Super и RTX 2080 Super, каждую из которых оснастят 8 Гбайт памяти GDDR6.
Что касается процессоров Intel Comet Lake-H, то мы ожидаем появления пяти моделей: 4-ядерного / 8-поточного Core i5-10300H, 6-ядерного / 12-поточного Core i7-10750H и 8-ядерных / 16-поточных процессоров Core i7-10875H, Core i9-10880H и Core i9-10980HK. TDP всех пяти моделей составит 45 Вт.
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