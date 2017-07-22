Вице-президент OPPO Брайан Шен в своем аккаунте на Weibo рассказал о том, что долгожданный смартфон OPPO Reno Ace 2 будет анонсирован в апреле этого года. При этом точную дату презентации он не назвал.
Описывая смартфон, Шен уточнил, что OPPO Reno Ace 2 будет выгодно отличаться от конкурентов по многим параметрам и даже тем, как пользователь будет ощущать смартфон в руке, поскольку гаджет имеет отличный баланс веса.
Ранее в сети уже появлялись слухи относительно будущего смартфона, например, его недавнее фото, согласно которому он несколько напоминает OnePlus 7T. Клавиши регулировки громкости на OPPO Reno Ace 2 расположены на левой стороне, а порт USB Type-C и динамики находятся внизу.
Скорее всего OPPO Reno Ace 2 Ace 2 будет оснащен дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а под капотом у него чипсет Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Камера смартфона, предположительно, будет состоять из четырех датчиков.
Поскольку вице-президент OPPO подтвердил скорый выход Reno Ace 2 на рынок, можно быть уверенными, что в ближайшие дни в сети будет появляться гораздо больше информации касательно телефона.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".