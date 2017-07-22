Компания TEAMGROUP анонсировала модули памяти емкостью 32 ГБ с частотами с частотами 2666 и 3000 МГц под названием T-Force Vulcan и Dark Z DDR4. Эти модули дают пользователям мощных ПК массу возможностей для улучшения характеристик своих систем и скорости их работы. Они будут очень полезны тем, кто использует свой ПК для создания редактирования видео контента. VULCAN Z выпускается в версиях DDR4-2666 и DDR4-3000, а А DARK Z - только DDR4-3000. В зависимости от частоты, рабочее напряжение модулей либо 1,2 В, либо 1,35 В.
Потребители могут выбрать подходящую спецификацию, основанную на собственных требованиях. Мало того, что эти модули позволят в разы быстрее обрабатывать большие файлы, они также существенно увеличат емкость оперативной памяти и позволят ПК производить больше вычислений одновременно.
Как подчеркивают в компании, модули T-FORCE проходят тщательное тестирование. Каждый из них проверяется на полную совместимость и стабильность со всеми потребительскими платформами AMD и Intel, предлагая геймерам память с исключительным качеством, оптимальной производительностью и отличной совместимостью.
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