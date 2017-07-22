Компания Samsung Electronics сегодня объявила о создании первых в отрасли интегральных схем управления питанием (PMIC), MUA01 и MUB01, оптимизированных для современных беспроводных наушников.
Беспроводные наушники уже стали хитом, ведь они предоставляют пользователям больше свободы и удобства. Однако длительное время автономной работы и малые форм-факторы являются ключевыми требованиями для подобных устройств.
Объединив несколько собственных технологий, Samsung смогла интегрировать до десяти дискретных компонентов в один, включая коммутирующие зарядные устройства и разрядные цепи, что позволило заметно уменьшить размеры PMIC, сделав их вдвое меньше альтернативных решений. Благодаря уменьшившимся габаритам PMIC, производители могут выделить больше места для батареи, а значит увеличить время автономной работы наушников и повысить эффективность их конструкции.
Чип MUA01 - это первое решение в отрасли, которое можно применять в схемах, как проводной, так и беспроводной зарядки. Для беспроводной зарядки он поддерживает стандарт Wireless Power Consortium (WPC) Qi 1.2.4. Оптимизация управления питанием в чипе обеспечивается за счет наличия схемы импульсной зарядки. Помимо этого, MUA01 оснащен микроконтроллером и флэш-памятью.
Новые PMIC-чипы обмениваются информацией через контакты зарядки, благодаря наличию технологии PLC. Для наушников это очень полезная функция, ведь благодаря ей они могут получать информацию об уровне заряда.
MUA01 и MUB01 в настоящее время уже поступили в массовое производство. Ими оснащены новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ .
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