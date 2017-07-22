Российские сотовые операторы решили не отключать абонентам связь при отрицательном балансе, если ситуация с коронавирусом в стране значительно ухудшится, пишет "КоммерсантЪ". Тем кто не сможет оплачивать связь из-за карантина будут подключать отложенный платеж. При этом возможно и предоставление безлимитного интернета, всем находящимся в зоне карантина.
Некоторые операторы уже начали делать своим абонентам послабления. Так, "Билайн" уже сейчас автоматически подключает услугу отложенного платежа в случае минуса на счету абонента. Отсрочка дается на 30 дней.
Другие представители "большой четверки" не отстают. "Мегафон" позволил абонентам принимать входящие звонки при отрицательном балансе, даже если это звонок из за рубежа, и открыл бесплатный доступ к развлекательным и образовательным ресурсам. "Теле2" обнуляет стоимость звонков на московские горячие линии, а абонентам, которые застряли в других странах, сделал трафик в мессенджерах бесплатным. "МТС" также сделал входящие бесплатными даже при отрицательном балансе. Не придется платить абонентам оператора и за звонки на горячие линии и телефоны авиаперевозчиков в какой бы точке мира они ни находились. Некоторые полезные сервисы также стали бесплатными.
Крупные операторы, оказывающие услуги телевидения и проводного интернета на время эпидемии не будут отключать услуги, даже при просрочке платежей. Меры действую до конца апреля.
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