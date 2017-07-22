Всемирно известная швейцарская компания по производству наручных часов Swatch ранее уже выпускала несколько моделей смарт-часов, однако особого успеха они не сыскали. И вот компания предприняла еще одну попытку, представив модель Tissot T-Touch Connect Solar.
Основная фишка этой модели - гибридное питание, которое подразумевает возможность использования солнечной энергии в дополнение к основному аккумулятору. Как и большинство смарт-часов, модель Swatch Tissot T-Touch Connect Solar может быть сопряжена со смартфоном, и имеет все стандартные функции, вроде контроля различных спортивных показателей. Часы работают на операционной системе Swiss Autonomous Low Power System и оснащены GPS-навигацией.
Устройство имеет классический дизайн с круглым корпусом, выполненным из титана или керамики. Часы совместимы с устройствами на iOS и Android, а также Huawei Harmony OS.
Как отмечают некоторые эксперты, выход новых смарт-часов - это попытка для Swatch вернуть прежние позиции на рынке, которые несколько ослабли в последнее время. Это связывают в том числе и с сильной популярностью Apple Watch среди пользователей.
Как ожидается, стоимость Swatch Tissot T-Touch Connect Solar составит около 1000$ (80 000 руб.), что существенно дороже продуктов конкурентов. На рынке часы должны появиться в июне.
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