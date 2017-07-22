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Анонс Swatch Tissot T-Touch Connect Solar: умные часы с гибридным питанием

25 марта 2020, 17:29





Всемирно известная швейцарская компания по производству наручных часов Swatch ранее уже выпускала несколько моделей смарт-часов, однако особого успеха они не сыскали. И вот компания предприняла еще одну попытку, представив модель Tissot T-Touch Connect Solar.

Анонс Swatch Tissot T-Touch Connect Solar


Основная фишка этой модели - гибридное питание, которое подразумевает возможность использования солнечной энергии в дополнение к основному аккумулятору. Как и большинство смарт-часов, модель Swatch Tissot T-Touch Connect Solar может быть сопряжена со смартфоном, и имеет все стандартные функции, вроде контроля различных спортивных показателей. Часы работают на операционной системе Swiss Autonomous Low Power System и оснащены GPS-навигацией.

Анонс Swatch Tissot T-Touch Connect Solar


Устройство имеет классический дизайн с круглым корпусом, выполненным из титана или керамики. Часы совместимы с устройствами на iOS и Android, а также Huawei Harmony OS.

Анонс Swatch Tissot T-Touch Connect Solar


Как отмечают некоторые эксперты, выход новых смарт-часов - это попытка для Swatch вернуть прежние позиции на рынке, которые несколько ослабли в последнее время. Это связывают в том числе и с сильной популярностью Apple Watch среди пользователей.

Как ожидается, стоимость Swatch Tissot T-Touch Connect Solar составит около 1000$ (80 000 руб.), что существенно дороже продуктов конкурентов. На рынке часы должны появиться в июне.



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