РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Сбой в ПО накопителей HPE может привести к полной потере данных

25 марта 2020, 19:14





Hewlett Packard Enterprise предупредила своих клиентов о серьезной ошибке в встроенном ПО некоторым моделей своих SSD SAS, которая приводит к остановке работы твердотельных накопителей после 40 000 часов работы. Это количество часов работы приравнивается к четырем годам, 206 дням и 16 часам после ввода устройства в эксплуатацию.

Сбой в ПО накопителей HPE может привести к полной потере данных


Компания прогнозирует первые сбои в октябре 2020 года. Проблема достаточно серьезна, потому что сбой может привести к полной утрате данных на диске. HPE уже выпустила соответствующее обновление ПО, которое должно устранить ошибку и настоятельно рекомендует своим клиентам установить его, как можно скорее.

Затронутые твердотельные накопители включают номера моделей HPE:

- EK0800JVYPN
- EO1600JVYPP
- MK0800JVYPQ
- MO1600JVYPR

Эти твердотельные накопители также были интегрированы в продукты HPE, включая модули хранения HPE ProLiant, Synergy, Apollo 4200, Synergy, D3000 Storage Enclosure, StoreEasy 1000 Storage. Микропрограммное обеспечение для исправления проблемы уже доступно на сайте производителя.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Lexar анонсировала три новые NM-карты для телефонов Huawei
  • Анонс Seagate IronWolf 510: первый в мире PCIe SSD для корпоративных NAS
  • Xbox Series X сможет работать только с внешним SSD от Seagate
  • Samsung начинает производство быстрейшей памяти для смартфонов стандарта eUFS 3.1
  • Анонс WD Gold NVMe: новые твердотельные накопители для дата-центров

    • предыдущая новость
    Анонс Bitspower Summit ELX: водоблок для процессоров AMD Ryzen Threadripper 3000

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    25 марта, 2020

    Сбой в ПО накопителей HPE может привести к полной потере данных

    Анонс Bitspower Summit ELX: водоблок для процессоров AMD Ryzen Threadripper 3000

    Анонс Swatch Tissot T-Touch Connect Solar: умные часы с гибридным питанием

    Chuwi AeroBook Pro 15.6 запущен на Indiegogo: ноутбук с 4К-дисплеем и Core i5 всего за $499

    Россиянам разрешат звонить при нулевом балансе

    Samsung запустила массовое производство первых в отрасли чипов для беспроводных наушников

    TEAMGROUP анонсировала модули памяти T-Force Vulcan и Dark Z DDR4 емкостью 32 Гб

    OPPO Reno Ace 2 анонсируют в апреле

    Мобильные видеокарты Nvidia GeForce Super покажут не позднее 2 апреля

    24 марта, 2020

    Vivo отменила презентации всех новых продуктов

    OPPO A31 добрался до России: стильный бюджетник с большим дисплеем

    Анонс Samsung Galaxy A31: недорогой смартфон с мощным аккумулятором

    Computex перенесли на конец сентября

    Анонс DeepCool MATREXX 55 PWM 2F: корпус для ПК со стальной сеткой вентиляции

    Valve, Microsoft и HP вместе работают над новой VR-гарнитурой

    Анонс Redmi Smart TV Max 98: умный телевизор с громадным экраном

    Анонс Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition: мощные флагманы за небольшие деньги

    Чипсет Kirin 820 5G легко обошёл свежую игровую платформу Snapdragon 765G

    Анонс Biostar FX9830M: материнская плата со встроенным кулером и процессором AMD Bristol Ridge

    Смарт-кольца Oura могут стать оружием в битве с коронавирусом

    ССЫЛКИ