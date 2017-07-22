Hewlett Packard Enterprise предупредила своих клиентов о серьезной ошибке в встроенном ПО некоторым моделей своих SSD SAS, которая приводит к остановке работы твердотельных накопителей после 40 000 часов работы. Это количество часов работы приравнивается к четырем годам, 206 дням и 16 часам после ввода устройства в эксплуатацию.
Компания прогнозирует первые сбои в октябре 2020 года. Проблема достаточно серьезна, потому что сбой может привести к полной утрате данных на диске. HPE уже выпустила соответствующее обновление ПО, которое должно устранить ошибку и настоятельно рекомендует своим клиентам установить его, как можно скорее.
Затронутые твердотельные накопители включают номера моделей HPE:
Эти твердотельные накопители также были интегрированы в продукты HPE, включая модули хранения HPE ProLiant, Synergy, Apollo 4200, Synergy, D3000 Storage Enclosure, StoreEasy 1000 Storage. Микропрограммное обеспечение для исправления проблемы уже доступно на сайте производителя.
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