До выхода нового поколения iPhone остается еще более полугода, но в сеть понемногу просачиваются слухи, касательно будущих новинок от Apple. Так, сегодня в сети появились возможные рендеры iPhone 12 Pro. И если верить изображениям, будущий флагман обойдется без фирменного массивного выреза для селфи-камеры.
Как видно на изображениях, все сенсоры смартфоны установлены в рамке над его экраном. Примечательно, что боковые и нижние грани выглядят также несколько больше, чем у нынешних iPhone. Слот для SIM-карты по-прежнему расположен справа.
Недавние слухи о iPhone 12 говорят о том, что Pro-версия смартфона будет оснащена 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а под его капотом будет 6 ГБ оперативной памяти. На борту также присутствуют датчик ToF и модуль mmWave 5G.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".