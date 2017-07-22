Анонс Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020): долгоиграющий планшет за $280
26 марта 2020, 09:02
Корейская Samsung представила новый бюджетный планшет Galaxy Tab A 8.4 (2020). Гаджет имеет сразу несколько улучшений по сравнению с предшественником и может похвастаться большим временем автономной работы.
Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) построен на скромном чипсете Exynos 7904 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Он дополняется 3 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт расширяемой флеш-памяти. А его небольшой 8,4-дюймовый AMOLED-дисплей имеет разрешение 1920х1200 пикселей, тогда как предшественник этого устройства оснащался ещё более компактным экраном с меньшим разрешением.
Несмотря на увеличившиеся диагональ и разрешение экрана Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020), планшет комплектуется чуть более слабым, чем у прошлогодней модели, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Впрочем, даже его хватает примерно на 11 часов веб-серфинга, до 12 часов видео и до 99 часов музыки. Работает новинка под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.
Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) получил тыльную 8-Мп камеру и селфи-камеру с 5-Мп разрешением против 2-Мп фронтальной камеры у предшественника. В нем установлены 3,5-мм аудиоразъём, порт USB-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и два динамика с поддержкой звука Dolby Atmos. Планшет выйдет как в Wi-Fi only, так и в LTE-версиях.
Стоимость Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) начинается от $279 (21 700 рублей).
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