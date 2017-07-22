Lenovo ранее подтвердила скорый выход своего игрового смартфона Lenovo Legion, который должен составить конкуренцию другим игрокам на рынке. Известно, что смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 865 и поддерживать связь пятого поколения.
Недавние утечки с сайта китайского патентного ведомства CNIPA намекают на то, что дизайн игрового Lenovo Legion будет достаточно необычным и ярким. На изображениях телефон представлен в красном и черном вариантах с множеством различных визуальных деталей на корпусе и прозрачной крышкой, благодаря чему взору открываются все его компоненты.
Пока предварительно известно, что Lenovo Legion будет оснащен аккумулятором емкостью 5050 мАч, тремя датчиками камеры, в том числе и датчиком ToF. В корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия, также два порта USB.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".