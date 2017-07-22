Уже в апреле OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro должны быть официально анонсированы, однако некоторые тревожные сообщения, говорят о том, что презентация смартфонов может быть отложена из-за эпидемии коронавируса. Все это не мешает появлению различных утечек, касающихся OnePlus 8, последняя из которых пролила свет на технические характеристики этих смартфонов.
Итак, согласно последним слухам, OnePlus 8 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем S-AMOLED с разрешением Quad HD+ и частотой обновления 120 Гц. В отверстии в дисплее будет расположена селфи-камера на 16 мегапикселей. Основная камера будет состоять из четырех датчиков - это два датчика по 48 мегапикселей каждый , а также датчики на 5 и 8 мегапикселей соответственно.
Под капотом будет чипсет Snapdragon 865, оперативная память LPDDR5 на 8 или 12 ГБ и встроенная память на 128 или 256 ГБ. Емкость батареи составит 4510 мАч. Смартфон будет водостойким и защищенным от пыли с максимальной степенью защиты по международному стандарту IP68. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт, беспроводную зарядку мощностью 30 Вт, а также оснащен оснащен функцией реверсивной беспроводной зарядки на 3 Вт.
В свою очередь, OnePlus 8 будет будет обладать несколько меньшим 6.55-дюймовым S-AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. Фронтальная камера также будет 16-мегапиксельной, а на задней панели расположится основная камера из трех датчиков: на 48 мегапикселей, 16 мегапикселей и 2 мегапикселя.
Под капотом будет также Snapdragon 865, оперативная память LPDDR4X в версиях 8 и 12 ГБ и встроенная память на 128 или 256 ГБ. Емкость аккумулятора составит 4300 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт.
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