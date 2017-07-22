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Новые чипы от Qualcomm дадут премиальные функции даже бюджетным беспроводным наушникам

26 марта 2020, 13:09





Компания Qualcomm анонсировала два новых чипа для беспроводных наушников. Модели получили название Qualcomm QCC514x и Qualcomm QCC304x. Оба чипа поддерживают технологию True Wireless Mirroring, а также оснащены функцией активного шумоподавления. Кроме того они более энергоэффективны, а значит смогут обеспечить устройствам большее время автономной работы.

Новые чипсеты от Qualcomm


Технология Qualcomm True Wireless Mirroring предусматривает, что соединение с телефоном имеет лишь один наушник, а другой его дублирует. Еще одна важная особенностью чипов - это технология гибридного активного шумоподавление (Hybrid ANC). Теперь активное шумоподавление будет доступно даже наушникам средней ценовой категории. Технология также подразумевает возможность трансляции внешних звуков.

Новые чипсеты от Qualcomm


Кроме того новые чипсеты оснащены возможностью поддержки голосового помощника. Чип Qualcomm QCC514X предусматривает поддержку голосового помощника с его активацией голосом после произнесения кодового слова. В свою очередь, чип QCC304X подразумевает включение голосового помощника лишь нажатием кнопки.

Все это дает основания полагать, что теперь даже на бюджетных беспроводных наушниках будут доступны многие премиальные функции, что лишь добавит конкурентных продуктов на этом рынке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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