Компания Qualcomm анонсировала два новых чипа для беспроводных наушников. Модели получили название Qualcomm QCC514x и Qualcomm QCC304x. Оба чипа поддерживают технологию True Wireless Mirroring, а также оснащены функцией активного шумоподавления. Кроме того они более энергоэффективны, а значит смогут обеспечить устройствам большее время автономной работы.
Технология Qualcomm True Wireless Mirroring предусматривает, что соединение с телефоном имеет лишь один наушник, а другой его дублирует. Еще одна важная особенностью чипов - это технология гибридного активного шумоподавление (Hybrid ANC). Теперь активное шумоподавление будет доступно даже наушникам средней ценовой категории. Технология также подразумевает возможность трансляции внешних звуков.
Кроме того новые чипсеты оснащены возможностью поддержки голосового помощника. Чип Qualcomm QCC514X предусматривает поддержку голосового помощника с его активацией голосом после произнесения кодового слова. В свою очередь, чип QCC304X подразумевает включение голосового помощника лишь нажатием кнопки.
Все это дает основания полагать, что теперь даже на бюджетных беспроводных наушниках будут доступны многие премиальные функции, что лишь добавит конкурентных продуктов на этом рынке.
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