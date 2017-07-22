Sony анонсировала флагманский смартфон Xperia 1 II еще в конце февраля, но пока что гаджет еще не оккупировал полки магазинов, и поэтому многие его технические характеристики до сих пор остаются в тайне. Однако последние утечки проливают свет на некоторые интересные нюансы.
Согласно нескольким снимкам из Японии, новый смартфон Sony Xperia 1 II оснащен датчиками камеры как от Sony, так и от Samsung. Помимо этого на борту смартфона встроенная память стандарта UFS 3.0. Примечательно, что почти все премиальные смартфоны Sony использовали собственные датчики компании, но на этот раз японский электронный гигант решил подойти к этому вопросу иначе.
На первом рисунке показан список датчиков камеры, установленных на смартфоне. Как видно, основная камера использует 12-мегапиксельный датчик Sony IMX557 и 12-мегапиксельный широкоугольный объектив Sony IMX363.
Помимо этого, в списке можно заметить другой 12-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL S5K3T2 . Фронтальная камера также оснащена 8-мегапиксельным датчиком от Samsung под номером модели ISOCELL S5K4H7.
Второе изображение подтверждает, что Sony Xperia 1 II оснащен хранилищем UFS 3.0, которое немного медленнее, чем новый стандарт хранения UFS 3.1. Несмотря на то, что это не имеет большого значения, от премиум-смартфона всегда ждут лишь новейших технологий на борту.
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