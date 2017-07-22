Ассоциация мобильной индустрии 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) объявила о задержке выпуска критических обновлений стандарта сотовых сетей 5G из-за пандемии COVID-19.
Коронавирус ограничил возможности взаимодействия разработчиков стандарта 5G, отмечается в заявлении ассоциации.
Современные сотовые сети 5G основаны на стандарте версии 15 (Rel-15), который изначально принимался в качестве предварительного и промежуточного варианта со значительным упором на использование «старых» сетей 4G как основы для внедрения отдельных сервисов 5G.
Релиз 16 (Rel-16) должен обеспечить сетям 5G более быстрые скорости обмена данными, а также определить характеристики промышленного интернета вещей (Industrial IoT) для сетей 5G и наконец-то стандартизировать спецификации V2X (Vehicle-to-everything) для автомобилей.
В следующем релизе 17 (Rel-17) появятся спецификации сетей 5G для надеваемой электроники и ряд других улучшений, в том числе, значительно более высокие скорости обмена данными.
Изначально задумывалось, что своеобразная «спешка» с принятием «полусырого» стандарта Rel-15 позволит абонентам быстрее оценить скорости загрузки на своих 5G-смартфонах. Однако большинство сотовых операторов и провайдеров связи все же откладывают основные инвестиции до появления «настоящего 5G» в виде Rel-16.
Процесс стандартизации 5G в рамках 3GPP подразумевает взаимодействие рабочих групп инженерных специалистов, которые в деталях выясняют работоспособность различных функций 5G, надежность их взаимодействия и гарантированное отсутствие «зависаний» в любых мыслимых сценариях.
После достижения взаимных договоренностей в рабочих группах проводится голосование в масштабах всей организации для ратификации и публичного анонса полных характеристик обновления стандарта. Именно по причине невозможности проведения очных встреч разработчиков во время вспышки COVID-19, ассоциация приняла решение о замораживании третьего этапа Rel-16 до июня 2020 года. Третий этап разработки Rel-17, в свою очередь, отложен до сентября 2021 года. Окончательная ратификация каждого обновления стандарта также отложена с соответствующими более поздними сроками голосования.
Отложенный выпуск новых спецификаций 5G с большой вероятностью задержит развертывание «настоящих сетей 5G» как минимум на несколько месяцев. Тем не менее, несмотря на запрет очных встреч участников 3GPP до конца мая, в ассоциации для продолжения работы планируют проводить онлайн-встречи.
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