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Анонс Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+: флагманы с уникальной камерой

26 марта 2020, 19:30





Huawei сегодня представила свою серию флагманских смартфонов, включающую модели Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+. Начать разговор о новых смартфонах стоит с малого, а именно с Huawei P40.

Huawei P40


Эта модель компактнее, чем ее более дорогие братья, благодаря 6,1-дюймовому OLED-дисплею c разрешением Full HD + и частотой обновления 60 Гц. В дисплей также встроен сканер отпечатков пальцев.

Huawei P40


Основная камера состоит из трех датчиков: одного на 50 мегапикселей, а также двух датчиков на 8 (телеобъектив) и 16 мегапикселей (широкоугольный объектив) соответственно. Камера способна снимать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя и дополнена датчиком глубины.

Huawei P40


Но тут стоит остановиться на некоторых подробностях. Основной датчик Huawei P40, как впрочем и у остальных моделей, по-настоящему огромен - его оптический формат равен 1/2,8 дюйма. Он даже крупнее, чем сенсор в Galaxy S20 Ultra. Кроме этого известно, что для записи видео реализована технология объединения 16 пикселей в один.

Под капотом чипсет Kirin 990 с встроенным модемом 5G, также 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон имеет защиту от влаги и пыли уровня IP53. Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч.

Huawei P40 появится в продаже 7 апреля и будет стоить 878$ (68 000 руб.).

В свою очередь, Huawei P40 Pro оснащен 6,58-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1200 x 2640 пикселей. Сканер отпечатков также встроен в экран. Помимо этого на передней панели расположен ИК-сенсор для сканирования лиц.

Huawei P40 Pro


Главная фишка Huawei P40 Pro - это его камера, состоящая из четырех датчиков. Основной датчик имеет разрешение 50 мегапикселей и цветной фильтр RYYB. Помимо этого есть широкоугольный объектив на 40 мегапикселей и 12-мегапиксельный телеобъектив, а в дополнение к этому, есть датчик ToF. Фронтальная камера у этой модели аналогичная Huawei P40 - это датчик глубины и датчик на 32 мегапикселя. Камера также умеет снимать 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Также доступна функция HDR.

Huawei P40 Pro


Под капотом также чипсет Kirin 990 5G, оперативная память на 8 ГБ и встроенная память емкостью 256 ГБ. Huawei P40 Pro работает от аккумулятора емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт и технологии беспроводной зарядки мощностью 27 Вт. Смартфон имеет защиту от влаги и уровня IP68.

Huawei P40 Pro


Флагман будет доступен 7 апреля по цене в 1100$ (85 000 руб.).

Huawei P40 Pro+ мало отличается от модели Huawei P40 Pro. Различия лишь в камере, которая у Plus поистине волшебна. Смартфон имеет дополнительный 8-мегапиксельный телеобъектив с возможностью десятикратного зума, что позволяет делать высококачественные фотографии на различных расстояниях.

Huawei P40 Plus


Кроме того, он оснащен лучшей среди конкурентов беспроводной зарядкой мощностью 40 Вт при емкости аккумулятора 4200 мАч. Поддерживается и обратная беспроводная зарядка.

Huawei P40 Plus


Он появится в продаже в июне и будет стоить 1500$ (116 000 руб.).

Что касается программного обеспечения, то на новой линейке отсутствуют сервисы Google, однако Huawei предлагает взамен множество собственных сервисов. Например, приложение для голосовых и видеозвонков с общим экраном под названием MeeTime, а также новый голосовой помощник Celia.



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