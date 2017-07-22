Huawei сегодня представила свою серию флагманских смартфонов, включающую модели Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+. Начать разговор о новых смартфонах стоит с малого, а именно с Huawei P40.
Эта модель компактнее, чем ее более дорогие братья, благодаря 6,1-дюймовому OLED-дисплею c разрешением Full HD + и частотой обновления 60 Гц. В дисплей также встроен сканер отпечатков пальцев.
Основная камера состоит из трех датчиков: одного на 50 мегапикселей, а также двух датчиков на 8 (телеобъектив) и 16 мегапикселей (широкоугольный объектив) соответственно. Камера способна снимать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя и дополнена датчиком глубины.
Но тут стоит остановиться на некоторых подробностях. Основной датчик Huawei P40, как впрочем и у остальных моделей, по-настоящему огромен - его оптический формат равен 1/2,8 дюйма. Он даже крупнее, чем сенсор в Galaxy S20 Ultra. Кроме этого известно, что для записи видео реализована технология объединения 16 пикселей в один.
Под капотом чипсет Kirin 990 с встроенным модемом 5G, также 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон имеет защиту от влаги и пыли уровня IP53. Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч.
Huawei P40 появится в продаже 7 апреля и будет стоить 878$ (68 000 руб.).
В свою очередь, Huawei P40 Pro оснащен 6,58-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1200 x 2640 пикселей. Сканер отпечатков также встроен в экран. Помимо этого на передней панели расположен ИК-сенсор для сканирования лиц.
Главная фишка Huawei P40 Pro - это его камера, состоящая из четырех датчиков. Основной датчик имеет разрешение 50 мегапикселей и цветной фильтр RYYB. Помимо этого есть широкоугольный объектив на 40 мегапикселей и 12-мегапиксельный телеобъектив, а в дополнение к этому, есть датчик ToF. Фронтальная камера у этой модели аналогичная Huawei P40 - это датчик глубины и датчик на 32 мегапикселя. Камера также умеет снимать 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Также доступна функция HDR.
Под капотом также чипсет Kirin 990 5G, оперативная память на 8 ГБ и встроенная память емкостью 256 ГБ. Huawei P40 Pro работает от аккумулятора емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт и технологии беспроводной зарядки мощностью 27 Вт. Смартфон имеет защиту от влаги и уровня IP68.
Флагман будет доступен 7 апреля по цене в 1100$ (85 000 руб.).
Huawei P40 Pro+ мало отличается от модели Huawei P40 Pro. Различия лишь в камере, которая у Plus поистине волшебна. Смартфон имеет дополнительный 8-мегапиксельный телеобъектив с возможностью десятикратного зума, что позволяет делать высококачественные фотографии на различных расстояниях.
Кроме того, он оснащен лучшей среди конкурентов беспроводной зарядкой мощностью 40 Вт при емкости аккумулятора 4200 мАч. Поддерживается и обратная беспроводная зарядка.
Он появится в продаже в июне и будет стоить 1500$ (116 000 руб.).
Что касается программного обеспечения, то на новой линейке отсутствуют сервисы Google, однако Huawei предлагает взамен множество собственных сервисов. Например, приложение для голосовых и видеозвонков с общим экраном под названием MeeTime, а также новый голосовой помощник Celia.
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