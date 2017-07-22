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Анонс Huawei Watch GT 2: респектабельные смарт-часы с множеством датчиков и функций

26 марта 2020, 20:36





В качестве приятного дополнения к своей линейка флагманских смартфонов, Huawei также презентовала новые модели смарт-часов под названием Huawei Watch GT 2 и Huawei Watch GT 2e. Последние отличаются спортивным дизайном.

Анонс Huawei Watch GT 2


Huawei Watch GT 2 - это полноправный преемник предыдущей модели смарт-часов китайского производителя - Huawei Watch GT, которые были выпущены в 2019 году. Новинка представлена в двух размерах 42 мм и 46 мм и весит 29 и 41 грамм соответственно. Корпус изготовлен из металла и пластика.

Анонс Huawei Watch GT 2


Оба варианта часов оснащены круглым AMOLED-дисплеем, но с различными размерами и разрешением. Меньшая 42-мм модель оснащена 1,2-дюймовой панелью с разрешением 390 x 390 пикселей, в то время как 46-мм версия имеет 1,39-дюймовую панель с разрешением 454 x 454 пикселей. Huawei не упоминает емкость батарей, присутствующих в каждой модели. Но они отличаются, поскольку меньшая модель рассчитана только на максимум 7 дней автономной работы, в то время как большая модель будет работать в два раза дольше.

Анонс Huawei Watch GT 2


Часы оснащены чипсетом Huawei Kirin A1, который позволяет им поддерживать 15 профессиональных спортивных режимов и 85 пользовательских режимов тренировки. Huawei Watch GT 2 оснащены GPS и Bluetooth 5.1. На борту имеется порт для зарядки, а также уйма различных датчиков, включая акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, геомагнитный датчик и датчик атмосферного давления.

Huawei Watch GT 2 стоит 277$ (21 000 руб.) и 300$ (23 000 руб.) за 42 мм и 46 мм соответственно.



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