Новый планшет Lenovo сегодня был анонсирован компанией. Модель под названием Lenovo M10 Plus оснащена 10,3-дюймовым дисплеем с разрешением FHD (1920 x 1200 пикселей), который имеет сертификацию TUV Rheinland.
Под капотом чипсет MediaTek Helio P22T в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память может быть в двух вариантах - 64 ГБ и 128 ГБ. Основная камера имеет разрешение 13 мегапикселей и умеет снимать HD-видео, в то время как фронтальная камера представляет из себя 8-мегапиксельный датчик.
Примечательно, что Lenovo M10 Plus имеет толщину всего 8.15 мм и весит 480 грамм. Он оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч. На обеих сторонах планшета установлены динамики с поддержкой звукового эффекта Dolby Atmos. Планшет работает на операционной системе Android 9.0 Pie. Стоимость гаджета 254$ (20 000 руб.).
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