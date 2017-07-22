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Анонс Lenovo M10 Plus: тонкий планшет с объемным аккумулятором

26 марта 2020, 22:37





Новый планшет Lenovo сегодня был анонсирован компанией. Модель под названием Lenovo M10 Plus оснащена 10,3-дюймовым дисплеем с разрешением FHD (1920 x 1200 пикселей), который имеет сертификацию TUV Rheinland.

Анонс Lenovo M10 Plus


Под капотом чипсет MediaTek Helio P22T в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память может быть в двух вариантах - 64 ГБ и 128 ГБ. Основная камера имеет разрешение 13 мегапикселей и умеет снимать HD-видео, в то время как фронтальная камера представляет из себя 8-мегапиксельный датчик.

Анонс Lenovo M10 Plus


Примечательно, что Lenovo M10 Plus имеет толщину всего 8.15 мм и весит 480 грамм. Он оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч. На обеих сторонах планшета установлены динамики с поддержкой звукового эффекта Dolby Atmos. Планшет работает на операционной системе Android 9.0 Pie. Стоимость гаджета 254$ (20 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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