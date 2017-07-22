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Анонс Huawei Sound X: беспроводная колонка с RGB-подсветкой и чистым звучанием

27 марта 2020, 08:06





Huawei наряду с флагманами P40 презентовала ряд других интересных устройств. В их числе беспроводная колонка Huawei Sound X, разработанная совместно с компанией Devialet.

Huawei Sound X


Sound X-это первая высококачественная беспроводная колонка от китайского телекоммуникационного гиганта, обладающая привлекательным дизайном. Она предназначена для взаимодействия с интеллектуальными устройствами вроде смартфона или планшета. Модель работает под управлением EMUI 10.1 и является в этом плане единственной в своем роде.

Huawei Sound X


Как подчеркивают в Huawei, колонка обеспечивает связь без потерь с низкой задержкой аудио. Помимо этого Huawei Sound X оснащена функцией Huawei Share, что избавляет пользователя от излишних ожиданий, связанных с установлением беспроводного или Bluetooth-соединения. Вместо этого пользователю достаточно просто активировать ее через NFC с помощью смартфона, когда он находится возле устройства, и музыка немедленно польется из колонки. Кроме того, с помощью Huawei Share можно отвечать на звонки. Колонка также оснащена функцией подавления фонового шума.

Huawei Sound X


Отдельно стоит отметить тот факт, что в создании колонки принимала участие компания Devialet, известная своими высококлассными продуктами в области трансляции звука. Компания имеет 76 наград и 160 технологических патентов, а также укрепила свои позиции в качестве лидера в области акустики.

Huawei Sound X


Huawei Sound X оснащена запатентованной Devialet технологией обработки сигналов SAM (Speaker Active Matching) и знаковой симметричной структурой Push-Push. В верхней части колонки размещена RGB-подсветка. Динамик также оборудован дополнительными сабвуферами мощностью 60 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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