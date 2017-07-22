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Процессоры Intel Comet Lake-S 10-го поколения представят уже 30 апреля

27 марта 2020, 09:31


Мы уже слышали о том, что новые мобильные процессоры Intel Comet Lake-H дебютируют 2 апреля. А теперь стало известно и о сроках выхода десктопных CPU серии Comet Lake-S.

Intel Comet Lake-S 10-го поколения


Как утверждают наши коллеги из El Chapuzas Informatico, новые десктопные процессоры Intel Comet Lake-S десятого поколения будут представлены 30 апреля. Правда, в данном случае речь идёт лишь об общей презентации серии, а выход новых процессоров ожидается только в мае. Тогда же должны появиться и первые обзоры новых CPU. В это же время, кстати, должны выйти и первые обзоры материнских плат на наборе логики Intel 400.




В серии Intel Comet Lake-S будут представлены процессоры, оснащённые до 10 ядер и работающие на тактовой частоте до 5,3 ГГц. Материнские платы 400-серии и процессоры Comet Lake-S используют новый сокет LGA1200, из-за чего они окажутся несовместимы с сегодняшними CPU и системными платами.

Если эти слухи соответствуют действительности, в следующем месяце Intel представит сразу две новые серии процессоров. Ведь помимо Comet Lake-S, анонс которой запланирован на 30 апреля, в начале месяца Intel расскажет ещё и о мобильных процессорах Comet Lake-H.



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