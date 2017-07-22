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Слухи: бюджетную версию Apple Watch будут изготавливать из керамического волокна

27 марта 2020, 11:42





Последняя серия Apple Watch 5 была выпущена в титановом и керамическом корпусах. Теперь же, судя по последним слухам, компания планирует оснастить будущую версию смарт-часов корпусом, частично изготовленным из пластика и керамических волокон.

Apple Watch будут изготавливать из керамического волокна


На это косвенно указывает одна из последних патентных заявок Apple, где для производства корпуса предлагается использовать керамические волокна. Такой корпус будет достаточно прочен, но стоить будет дешевле. Патентная заявка недавно была подана в бюро по патентам и товарным знакам США.

Apple Watch будут изготавливать из керамического волокна


Керамическое волокно - это легкий изоляционный материал с низкой термальной массой и низкой термальной проводимостью. При этом он обладает прекрасными изоляционными свойствами. Вероятно, Apple планирует использовать керамическое волокно для выпуска бюджетной версии Apple Watch, однако вряд ли мы увидим это уже ближайших моделях.



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