Последняя серия Apple Watch 5 была выпущена в титановом и керамическом корпусах. Теперь же, судя по последним слухам, компания планирует оснастить будущую версию смарт-часов корпусом, частично изготовленным из пластика и керамических волокон.
На это косвенно указывает одна из последних патентных заявок Apple, где для производства корпуса предлагается использовать керамические волокна. Такой корпус будет достаточно прочен, но стоить будет дешевле. Патентная заявка недавно была подана в бюро по патентам и товарным знакам США.
Керамическое волокно - это легкий изоляционный материал с низкой термальной массой и низкой термальной проводимостью. При этом он обладает прекрасными изоляционными свойствами. Вероятно, Apple планирует использовать керамическое волокно для выпуска бюджетной версии Apple Watch, однако вряд ли мы увидим это уже ближайших моделях.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".