Компания KINGMAX анонсировала новый твердотельный накопитель SSD PX3480 с интерфейсом PCIe 4.0. Поскольку SSD играет ведущую роль в текущей эпохе, то ультратонкий и сверхбыстрый KINGMAX SSD PX4480 должен привлечь повышенное внимание пользователей.
KINGMAX SSD PX4480 оптимизирован для работы с процессорами серии AMD Ryzen 3000 и материнскими платами на AMD X570. Новый SSD не только предлагает широкий выбор емкости 500 ГБ /1 ТБ / 2 ТБ, но и имеет скорость чтения до 5000 МБ/с, превосходя аналогичные продукты на рынке. Он отлично подойдет видеоредакторам, графическим дизайнерам, любителям игр и всем, кто хочет обрабатывать данные и медиа быстрее.
Это ультратонкий накопитель, выполненный в форм-факторе M.2 2280. Он использует интерфейс Gen 4.0 PCIe с протоколом NVMe 1.3. Как подчеркивает производитель, скорость чтения накопителя до 5000 Мбайт/с, а скорость последовательной записи до 4400 Мбайт/с.
Кроме этого, KINGMAX SSD PX4480 поддерживает технологию коррекции ошибок ECC и сквозное шифрование данных, а также оснащен буфером кэша DRAM и буфером из памяти SLC NAND. О стоимости новинки пока ничего неизвестно.
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