Коронавирус объявил человечеству войну и сейчас необходимо поднять все возможные ресурсы, чтобы быстрее справиться с эпидемией, охватившей планету. В бой уже вступают крупные технологические гиганты, которые делают все от них зависящее - от гуманитарной помощи до разработки инновационных устройств для помощи больным.
Сегодня компания Dyson объявила о том, что она перенаправила часть своих ресурсов на разработку и производство принципиально нового аппарата искусственной вентиляции лёгких Dyson CoVent. Этот аппарат можно производить быстро, эффективно и большими партиями.
ИВЛ CoVent разработан специально для больных коронавирусом и его можно применять в различных клинических условиях. «Сердцем» нового устройства стал двигатель Dyson с цифровым управлением. Его конструкция оптимизирована для того, чтобы обеспечить высочайший уровень искробезопасности, благодаря чему аппарат особенно хорошо подходит для массового промышленного производства.
Конструкция аппарата позволяет обеспечивать больным стабильную и высококачественную подачу воздуха в легкие. Компания уже получила первый заказ на массовое производство от правительства Великобритании - первая партия составит 10 000 штук. Кроме того компания планирует пожертвовать 5000 единиц ИВЛ CoVent странам пострадавшим от эпидемии.
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