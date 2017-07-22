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Samsung Galaxy Tab S6 Lite: бюджетный планшет в цифрах

27 марта 2020, 14:56



О скором выпуске бюджетного планшета Samsung Tab S6 Lite говорят уже месяц, но до сих пор мало кто знал, какими характеристиками будет обладать эта модель. Благодаря утечке, теперь о будущем гаджете можно рассказать подробней.

Сразу оговоримся, что не стоит ожидать от него каких-то умопомрачительных характеристик. Речь идет о бюджетной модели, но для кого-то он точно станет подарком.

Планшет Galaxy Tab S6 Lite


Планшет Galaxy Tab S6 Lite будет оснащен 10,4-дюйм ЖК-дисплеем с разрешением 2000×1200 пк. Под капотом будет стоять процессор Exynos 9611, 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт встроенной памяти. Ее можно будет нарастить установкой карты microSD.

Отличный подарок для творческих пользователей - Samsung не забыла добавить поддержку S Pen.

Известно, что в некоторые страны будет также поставляться модель с 128 Гбайт памяти. Будет ли среди них Россия - еще вопрос. Samsung традиционно относит Россию к своим приоритетным партнерам. Поэтому будет ожидать и на этот раз аналогичных преференций.




Батарея емкостью 7040 мАч вполне достаточна для планшета с такими характеристиками. Фронтальная (5 Мпк) и задняя (8 Мпк) камеры, предустановка Android 10: все как надо.

Поддержка сетей будет представлена модулей LTE, но он будет устанавливаться не во все модели.

Благодаря металлическому корпусу, планшет Galaxy Tab S6 Lite будет смотреться как модель Premium класса. При ожидаемой цене от 300 до 400 евро - это будет приятная фича.

Планшет Galaxy Tab S6 Lite


Samsung уже провел сертификацию Galaxy Tab S6 Lite через FCC. Поэтому выход на массовый рынок этой модели уже не за горами.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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