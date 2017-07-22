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Honor 30S будет поддерживать быструю зарядку на 40 Вт

27 марта 2020, 16:14





Huawei накануне представила серию флагманов P40, а теперь на очереди анонс смартфонов суббренда компании - Honor, который уже 30 марта презентует смартфон Honor 30S. Это будет первое устройство с чипсетом HiSilcon Kirin 820 5G. Однако не это самое главное. Сегодняшний тизер на Weibo подтвердил, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 40 Вт.

Honor 30S будет поддерживать быструю зарядку на 40 Вт


Технология быстрой зарядки становится все более необходимой, поскольку аккумуляторы устройств становятся все более объемными, чтобы обеспечить питание компонентов 5G и дисплеев с высокой частотой обновления. На Honor 30S также ожидается вместительный аккумулятор, поэтому поддержка быстрой зарядки ему будет как нельзя кстати. Жаль, что в тизере ничего не упоминается о возможности поддержки беспроводной зарядки, так что скорее всего смартфон этой функцией оснащен не будет.

Honor 30S станет первым смартфоном среднего класса компании, который будет иметь поддержку подключения 5G. До этого в сеть уже просачивались некоторые слухи относительно характеристик смартфона. Так, как мы уже упоминали выше, он будет иметь чипсет HiSilicon Kirin 820 5G, также основную камеру, состоящую из трех датчиков, один из которых будет 64-мегапиксельным.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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