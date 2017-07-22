Эпидемия коронавируса уже нанесла огромный ущерб мировой экономике, вынудив закрытся множество производств, в том числе и в высокотехнологичных отраслях. Это коснулось и нескольких производств компании Sony, которая была вынуждена временно прекратить их работу. Однако в своем последнем заявлении, компания сообщила, что производства некоторых важных компонентов пока что не сильно пострадали, в том числе и производство CMOS-датчиков изображения.
По данным Sony, вирусная пандемия первоначально вызвала закрытие четырех различных производственных предприятий в Китае, все из которых возобновили свою работу уже 10 февраля 2020 года. Японский технологический гигант также отметил, что заводы компании в Великобритании и Малайзии пострадали от вспышки болезни.
Однако, несмотря на все проблемы, Sony заявила, что ее производство CMOS- датчиков изображения не было серьезно затронуто. Это в первую очередь касается снабжения заводов необходимым сырьем.
Для тех, кто не знает, Sony является одним из ведущих мировых игроков в области разработки и производства технологий обработки изображений и датчиков камеры. Маркетинговые исследования и анализ показали, что компания занимает 48 процентов всего рынка датчиков изображения.
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