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Эпидемия коронавируса не сильно сказалась на производстве CMOS-датчиков изображения Sony

27 марта 2020, 17:27





Эпидемия коронавируса уже нанесла огромный ущерб мировой экономике, вынудив закрытся множество производств, в том числе и в высокотехнологичных отраслях. Это коснулось и нескольких производств компании Sony, которая была вынуждена временно прекратить их работу. Однако в своем последнем заявлении, компания сообщила, что производства некоторых важных компонентов пока что не сильно пострадали, в том числе и производство CMOS-датчиков изображения.

Эпидемия коронавируса не сильно сказалась на производстве CMOS-датчиков изображения Sony


По данным Sony, вирусная пандемия первоначально вызвала закрытие четырех различных производственных предприятий в Китае, все из которых возобновили свою работу уже 10 февраля 2020 года. Японский технологический гигант также отметил, что заводы компании в Великобритании и Малайзии пострадали от вспышки болезни.

Эпидемия коронавируса не сильно сказалась на производстве CMOS-датчиков изображения Sony


Однако, несмотря на все проблемы, Sony заявила, что ее производство CMOS- датчиков изображения не было серьезно затронуто. Это в первую очередь касается снабжения заводов необходимым сырьем.

Для тех, кто не знает, Sony является одним из ведущих мировых игроков в области разработки и производства технологий обработки изображений и датчиков камеры. Маркетинговые исследования и анализ показали, что компания занимает 48 процентов всего рынка датчиков изображения.



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