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Анонс Xiaomi Mi 10 Lite 5G: доступный смартфон с поддержкой 5G и быстрой зарядкой

27 марта 2020, 19:41





В 2018 году Xiaomi анонсировала Mi 8 Lite - доступную версию флагмана Mi 8. В следующем году его преемником стал Mi9 Lite, а уже сегодня состоялся европейский анонс Mi 10 Lite 5G.

Анонс Xiaomi Mi 10 Lite 5G


Xiaomi Mi 10 Lite 5G - это первый среднеразмерный смартфон Xiaomi 5G для международного рынка. Дизайн телефона, хотя и знакомый в некоторых отношениях, не похож ни на один из известных уже смартфонов Xiaomi. Телефон оснащен AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом. Задняя поверхность покрыта защитным стеклом Gorilla Glass. Корпус камеры прямоугольный с изогнутыми углами и размещен в левом углу телефона.

Анонс Xiaomi Mi 10 Lite 5G


Если говорить о техническом аспекте, то Mi 10 Lite 5G имеет 6.57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешение Full HD+. Под капотом чипсет Snapdragon 765G с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X RAM и встроенной памятью на 64 ГБ или 128 ГБ.

Камера состоит из четырех датчиков, основной из которых имеет разрешение 48 мегапикселей. Фронтальная камера представляет из себя 16-мегапиксельный датчик. Смартфон оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев, а емкость аккумулятора составляет 4160 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G стоит 387$ (31 000 руб.) и появится в продаже в мае в белом, сером и зеленом цветах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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