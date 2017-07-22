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Xiaomi анонсировала флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro для европейского рынка

27 марта 2020, 20:45





Xiaomi представила для европейского рынка свою уже десятую по счету линейку флагманов Xiaomi Mi 10, состоящую из моделей Mi 10 и Mi 10 Pro. Ранее эти смартфоны были анонсированы для китайского рынка и получили там бешеную популярность. Как отметили в компании, главной изюминкой смартфонов стала камера.

Xiaomi анонсировал флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro


Основная камера состоит из четырех модулей. Это основной модуль на 108 Мп, оснащенный новейшим многокадровым алгоритмом подавления шума RAW для захвата деталей даже в условиях низкой освещенности. Остальные три модуля представляют из себя: 12-Мп телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом с двойной автофокусировкой, 8-Мп телеобъектив с 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом и 20-Мп ультра широкоугольную камеру. Камера Xiaomi Mi 10 умеет снимать в формате 8К.

Xiaomi анонсировал флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro


Под капотом у обеих моделей чипсет Snapdragon 865, а также от 8 до 12 ГБ оперативки LPDDR5 и встроенная память UFS 3.0 на 128/256/512 ГБ. Оба телефона поддерживают Wi-Fi 6 с пропускной способностью 9,6 Гбит / с.

Xiaomi анонсировал флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro


Xiaomi Mi 10 поставляется с батареей 4780 мАч мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт, а Mi 10 Pro имеет батарею 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 50 Вт. Оба имеют 30 Вт беспроводную быструю зарядку и 10 Вт беспроводную обратную зарядку.

Стоимость Xiaomi Mi 10 начинается с 883$ (70 000 руб.), в то время как Mi 10 Pro поставляется со стартовой ценой 1100$ (87 000 руб.). Первые продажи в Европе стартуют 7 апреля.



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