OPPO совсем недавно шагнул на рынок умных устройств, выпустив смарт-часы OPPO Watch. Гаджет оказался довольно популярен и этот успех может помочь компании отхватить себе значимую долю рынка. Возможно, в качестве способа консолидации прибыли, полученной с помощью часов , компания, подала новую патентную заявку на носимое устройство.
В заявке описано устройство, которое будет иметь небольшой экран, может отображать время, уведомления смартфона, и оснащено датчиком шагов. Судя по всему гаджет будет оснащен датчиком сердечных сокращений и магнитной зарядкой.
Конструкция также показывает металлическое кольцо, которое окружает внешнюю часть устройства в форме гальки. Хотя это делает его уникальным, сложно сказать, почему компания решила выбрать такой дизайн. На одной стороне металлического кольца есть паз, где будет располагаться кнопка включения устройства.
Патент не раскрывает никаких деталей, касающихся внутреннего аппаратного обеспечения и функций устройства. Также неясно будет ли OPPO выпускать подобный продукт в массовое производство в ближайшее время.
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