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Слухи: Samsung Galaxy M11 будет поддерживать быструю зарядку на 15 Вт

29 марта 2020, 10:02





Samsung недавно представила смартфоны Galaxy M31 и Galaxy M21. Теперь же в сеть попали рендеры и технические характеристики бюджетного Galaxy M11. Просочившиеся изображения показывают, что Galaxy M11 будет выпускаться в трех цветах - синем, черном и фиолетовом. Задняя крышка смартфона выполнена из поликарбоната. На ней будет расположен сканер отпечатков пальцев.

Samsung Galaxy M11


Основная камера Samsung Galaxy M11 состоит из 13-мегапиксельного датчика, а также двух датчиков по 5 и 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера будет 8-мегапиксельной. Смартфон также оснащен 6,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720 x 1560 пикселей.

Samsung Galaxy M11


Под капотом смартфона чипсет Snapdragon 450 в паре с оперативной память на 3 либо 4 ГБ, а также встроенной памятью на 32 ГБ или 64 ГБ. Для установки дополнительной памяти предусмотрен слот microSD.

Samsung Galaxy M11 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. На смартфон будет предварительно установлена Android 10.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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