Выход серии смартфонов Meizu 17 ожидается в апреле, и как обычно бывает, чем ближе официальная презентация, тем больше различных утечек и слухов всплывает в сети. Так, судя по последним сообщениям, модели Meizu 17 5G и Meizu 17 Pro 5G будут оснащены пятью датчиками камеры.
По крайней мере, на это указывают водяные знаки камеры обоих устройств, которые были вброшены в интернет одним из известных инсайдеров. Согласно этим изображениям обе модели будут иметь пять датчиков камеры, которые будут расположены горизонтально. При этом некоторые эксперты сходятся во мнении, что на самом деле пятый круг, изображенный на водяном знаке ни что иное, как светодиодная вспышка, а вовсе не пятая камера.
Ранее в сети появилось изображение, якобы будущей модели Meizu 17, однак на нем можно увидеть лишь четыре датчика камеры, также расположенных горизонтально. Это наводит на противоречивые мысли, что лишь еще больше подогревает интерес аудитории к будущей линейке смартфонов.
Также известно, что флагманы Meizu 17 будут оснащены чипсетом Snapdragon 865 и AMOLED-дисплеем. Помимо этого, они будут поддерживать беспроводную зарядку.
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