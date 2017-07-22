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Слухи: Meizu 17 получит пять датчиков камеры

29 марта 2020, 13:07





Выход серии смартфонов Meizu 17 ожидается в апреле, и как обычно бывает, чем ближе официальная презентация, тем больше различных утечек и слухов всплывает в сети. Так, судя по последним сообщениям, модели Meizu 17 5G и Meizu 17 Pro 5G будут оснащены пятью датчиками камеры.

Meizu 17 получит пять датчиков камеры


По крайней мере, на это указывают водяные знаки камеры обоих устройств, которые были вброшены в интернет одним из известных инсайдеров. Согласно этим изображениям обе модели будут иметь пять датчиков камеры, которые будут расположены горизонтально. При этом некоторые эксперты сходятся во мнении, что на самом деле пятый круг, изображенный на водяном знаке ни что иное, как светодиодная вспышка, а вовсе не пятая камера.

Meizu 17 получит пять датчиков камеры


Ранее в сети появилось изображение, якобы будущей модели Meizu 17, однак на нем можно увидеть лишь четыре датчика камеры, также расположенных горизонтально. Это наводит на противоречивые мысли, что лишь еще больше подогревает интерес аудитории к будущей линейке смартфонов.

Также известно, что флагманы Meizu 17 будут оснащены чипсетом Snapdragon 865 и AMOLED-дисплеем. Помимо этого, они будут поддерживать беспроводную зарядку.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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