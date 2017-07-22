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Новая утечка рендеров OnePlus 8 продемонстрировала великолепие будущей серии

29 марта 2020, 20:27





В сеть слили очередные рендеры грядущей серии смартфонов OnePlus 8. На изображениях представлены новые цветовые варианты устройств, а также взгляд на телефон с разных углов.

Новая утечка рендеров OnePlus 8


Как отмечается в утечке, анонса OnePlus 8 можно ожидать 15 апреля. Смартфоны будут выполнены в нескольких цветовых варианта - ледниковом-зеленом, черном и в цвете с красивым названием "межзвездное свечение".

Новая утечка рендеров OnePlus 8


Помимо этого, уже известно, что OnePlus 8 будет оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. В нижней части устройства расположен порт USB Type-C, динамик, микрофон и слот для SIM-карты.

Новая утечка рендеров OnePlus 8


Под капотом смартфона будет процессор Snapdragon 865 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти, либо с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Камера будет представлена датчиком на 48 мегапикселей , широкоугольным объективом на 16 мегапикселей и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера представлена 16-мегапиксельным датчиком.

Новая утечка рендеров OnePlus 8


OnePlus 8 будет оснащен аккумулятором мощность 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Он будет работать на операционной системе Android 10 с новой версией OxygenOS.



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