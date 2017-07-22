Оригинальную Half-Life 2 перенесли в виртуальную реальность
30 марта 2020, 09:02
Никто не сомневался в том, что рано или поздно моддеры начнут использовать движок Half-Life: Alyx для переноса в виртуальную реальность культовой игры Half-Life 2. И они нас не разочаровали.
Хорошо известный моддер под ником Vect0R, похоже, уже нашёл достаточно эффективный способ портирования Half-Life 2 на движок Source 2. И хотя разработанный им мод пока недоступен для скачивания, а является обычной демонстрацией, метод, используемый для его создания, кажется относительно простым.
«Я взял исходный файл карты и конвертировал его в формат Source 2, после чего добавил его в Half-Life: Alyx», - пояснил моддер. Ну а то, что из этого получилось, вы можете увидеть в размещённом выше ролике.
Vect0R отметил, что без SDK для Source 2 возможности моддеров сильно ограничены. А ещё в январе представители Valve говорили об отсутствии планов по выпуску полноценного SDK в ближайшем будущем. Но даже с такими ограниченными возможностями на создание этого порта ушло меньше недели.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".