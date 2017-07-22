Облегчённый вариант Xiaomi Mi Note 10 получит сразу пять тыльных камер
30 марта 2020, 10:21
В конце прошлого года китайская Xiaomi выпустила смартфоны среднего уровня Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, уверенно ставшие одними из лучших камерофонов на рынке. А теперь стало известно, что компания работает над облегчённой версией этого аппарата.
Xiaomi Mi Note 10
По словам источников, новый Xiaomi Mi Note 10 Lite имеет обозначение M2002F4LG. Его оснастят таким же большим, как у обычного Mi Note 10, дисплеем с диагональю 6,47 дюйма. Но мы пока не знаем тип используемой в нём матрицы. Зато доподлинно известно, что новинка лишится главной гордости Mi Note 10 - 108-Мп камеры. Её место займет более скромный 64-Мп сенсор, работающий в компании с 8-Мп, 8-Мп, 5-Мп и 2-Мп датчиками. Окажется слабее и фронтальная камера смартфона - 16 Мп вместо 32 Мп у Mi Note 10.
За производительность Xiaomi Mi Note 10 Lite отвечает достаточно мощный чипсет Snapdragon 730G, а его аккумулятор получит ёмкость 5260 мАч и будет поддерживать 30-Вт быструю зарядку. Работает смартфон под управлением Android 10 «из коробки».
О цене Xiaomi Mi Note 10 Lite пока ничего неизвестно. Но смартфон явно окажется заметно дешевле оригинального Mi Note 10.
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