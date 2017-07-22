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Анонс Samsung Galaxy M11: бюджетный смартфон с аккумулятором на 5000 мАч

30 марта 2020, 11:17




В полной тишине и даже без пресс-релиза на сайте Samsung появился новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy M11. Анонсы рядовых продуктов часто проходят таким образом, просто появляясь на сайте производителя.

Анонс Samsung Galaxy M11


Итак, Samsung Galaxy M11 оснащен 6,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+. В компании не сообщили о том, какой на каком чипсете работает гаджет. Известно лишь, что это восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц. При этом, если верить слухам, ранее появившимся в сети, это должен быть Snapdragon 450 в паре с оперативной память на 3 либо 4 ГБ, а также встроенной памятью на 32 ГБ или 64 ГБ. Для установки дополнительной памяти предусмотрен слот microSD.

Анонс Samsung Galaxy M11


Основная камера представляет из себя три датчика, которые расположены вертикально - это 13-мегапиксельный датчик, широкоугольный объектив на 5 мегапикселей и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. На задней панели телефона также расположен сканер отпечатков пальцев.

Анонс Samsung Galaxy M11


Главная фишка Samsung Galaxy M11 - это действительно мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч. Телефон оснащен Bluetooth 4.2, аудиоразъемом 3,5 мм, а также слотом на две SIM-карты.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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