В полной тишине и даже без пресс-релиза на сайте Samsung появился новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy M11. Анонсы рядовых продуктов часто проходят таким образом, просто появляясь на сайте производителя.
Итак, Samsung Galaxy M11 оснащен 6,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+. В компании не сообщили о том, какой на каком чипсете работает гаджет. Известно лишь, что это восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц. При этом, если верить слухам, ранее появившимся в сети, это должен быть Snapdragon 450 в паре с оперативной память на 3 либо 4 ГБ, а также встроенной памятью на 32 ГБ или 64 ГБ. Для установки дополнительной памяти предусмотрен слот microSD.
Основная камера представляет из себя три датчика, которые расположены вертикально - это 13-мегапиксельный датчик, широкоугольный объектив на 5 мегапикселей и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. На задней панели телефона также расположен сканер отпечатков пальцев.
Главная фишка Samsung Galaxy M11 - это действительно мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч. Телефон оснащен Bluetooth 4.2, аудиоразъемом 3,5 мм, а также слотом на две SIM-карты.
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