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Анонс Abkoncore Ramesses 310: необычайно высокий ПК-корпус с RGB-подсветкой

30 марта 2020, 12:54




Компания Abkoncore сегодня представила корпус для ПК под названием Ramesses 310 с достаточно оригинальным соотношением сторон, что сильно отличает его от аналогичных продуктов. Корпус выполнен в черном цвете с боковой стенкой из закаленного стекла. Габариты Abkoncore Ramesses 310 составляют 220x550x330 мм.

Анонс Abkoncore Ramesses 310


Внутри корпуса есть два отсека для размещения оборудования. Основной отсек предназначен для материнских плат форм-фактора до ATX, а также карты расширения. Другой отсек предназначен для блока питания и накопителей. В корпусе можно разместить три вентилятора 240x120 мм.

Анонс Abkoncore Ramesses 310


В комплекте уже идут шесть 120-мм вентиляторов, которые оснащены управляемой RGB-подсветкой. Аналогичной подсветкой оснащены порты на передней панели - это: четыре разъема USB 3.1 type-A, HDA и кнопки включения/сброса. Вес корпуса составляет 9 кг. Стоимость Abkoncore Ramesses 310 - 198$ (16 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


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