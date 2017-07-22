Компания Abkoncore сегодня представила корпус для ПК под названием Ramesses 310 с достаточно оригинальным соотношением сторон, что сильно отличает его от аналогичных продуктов. Корпус выполнен в черном цвете с боковой стенкой из закаленного стекла. Габариты Abkoncore Ramesses 310 составляют 220x550x330 мм.
Внутри корпуса есть два отсека для размещения оборудования. Основной отсек предназначен для материнских плат форм-фактора до ATX, а также карты расширения. Другой отсек предназначен для блока питания и накопителей. В корпусе можно разместить три вентилятора 240x120 мм.
В комплекте уже идут шесть 120-мм вентиляторов, которые оснащены управляемой RGB-подсветкой. Аналогичной подсветкой оснащены порты на передней панели - это: четыре разъема USB 3.1 type-A, HDA и кнопки включения/сброса. Вес корпуса составляет 9 кг. Стоимость Abkoncore Ramesses 310 - 198$ (16 000 руб.).
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