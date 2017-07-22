Ван Тен: Xiaomi Redmi K30 Pro будет оснащаться памятью только типа LPDDR4
30 марта 2020, 14:02
THG.ru уже сообщал недавно о выпуске компании Xiaomi Redmi нового флагманского смартфона -- Redmi K30 Pro. Тогда Лу Вейбинг (Lu Weibing), вице-президент Xiaomi, отвечая на вопросы фанатов о некоторых функциях нового аппарата, коснулся вопроса отсутствия оперативной памяти LPDDR5 у нового флагмана. Действительно, во время рекламного периода новый флагман поставляется именно с памятью LPDDR4x -- 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт массовой памяти.
В то же время фанаты возражали. Они утверждали, что использование памяти LPDDR4X нынешнего поколения недопустимо для флагманской модели в эпоху 5G. Более того, технически подкованные разработчики уже изучили конфигурационные файлы флагманской модели и обнаружили ссылки на якобы предусмотренную возможность установки памяти LPDDR5 RAM.
Это стало для них основанием утверждать, что версия K30 для 5G будет поставляться в скором будущем именно с памятью LPDDR5. Более того, появились слухи, что модель в такой конфигурации будет выпущена уже в первом квартале 2020 года.
Учитывая неопределенности, Ван Тен (Wang Teng), директор по продукту Xiaomi, внес пояснения. Он заявил, что упоминание LPDDR5 носит чисто служебный характер, и осталось в файле настроек по формальным причинам. Применять LPDDR5 на новом смартфоне не предусматривается. Это означает, что модель Redmi K30 Pro будет в дальнейшем оснащаться оперативной памятью LPDDR4x, а не LPDDR5.
Отметим, что модель Redmi K30 Pro является сегодня самым дешевым смартфоном на базе платформы Snapdragon 865. Ее цена в Китае в минимальной конфигурации составляет около 425 долл. -- 6 Гбайт ОЗУ (LPDDR4X) + 128 Гбайт основной памяти. Выпускаются и более мощные конфигурации: 8 Гбайт ОЗУ + 128/256 Гбайт основной памяти по цене 480/525 долл.
Устройство оснащено 6,67-дюйм дисплеем AMOLED FHD + экранный сканер отпечатков пальцев. Процессорная начинка: чипсет Qualcomm Snapdragon 865 с 8-ядерным процессором и графическим сопроцессором Adreno 650.
Оптическая часть смартфона представлена 4-камерной системой датчиков на 64, 13, 5 и 2 Мп. На передней панели размещен 20 Мп датчик для селфи и видеосвязи.
Чтобы контролировать разогрев такого «комбайна» внутри корпуса установлены 9 температурных датчиков -- они ограничивают перегрев всех базовых элементов смартфона при выполнении интенсивных вычислительных задач. Аппарат работает под управлением MIUI 11 на базе Android 10, питается от батареи 4700 мАч, поддерживающей технологию Fast Flash Charge 33 Вт.
Вопрос, так ли все-таки необходима LPDDR5 RAM для поддержки 5G, так и остался открытым. Известно, что на чипах Samsung применение LPDDR5 обеспечивает более высокую производительность при передаче данных (5500 Мбит/с), чем для LPDDR4X (4266 Мбит/с). Но эту разницу может заметить разве что мобильный геймер. Другие пользователи вполне могут довольствоваться и более «скромными» возможностями памяти LPDDR4x нынешнего поколения. Видимо, в Xiaomi рассуждали приблизительно так.
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